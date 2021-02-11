“تدبير أزمات التحول الديمقراطي” للكريني

أصدر، أخيرا، إدريس لكريني كتابا بعنوان “تدبير أزمات التحول الديمقراطي…مقاربة للحراك العربي في ضوء التجارب الدولية”، الذي يؤكد في مقدمته على أن الأقطار العربية ظلت من بين الدول الأقل تفاعلا مع المتغيرات الكبرى التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة، مقارنة مع عدد من الأقطار في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والشيلي..، أو في أوربا الشرقية، مثل بولونيا ورومانيا، أو في بعض البلدان الإفريقية، مثل جنوب إفريقيا ورواندا.. التي راكمت مكتسبات سياسية واقتصادية هامة.

ويرصد الكتاب في فصله الأول مفهوم وأنماط التحول الديمقراطي، وأزمة التحول في المنطقة العربية من حيث أسبابها وتداعياتها، كما يتناول سياقات الحراك “العربي”، من خلال التطرق لعدد من الحالات، ومجمل الإشكالات المطروحة في هذا الخصوص على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتدخلات الخارجية، وولوج التيارات الإسلامية للحكم.

أمينة كندي