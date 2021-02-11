“عصير” أزبال البيضاء بـ50 مليارا!

إهمال في معالجة مشكل تقني لمنع التسربات يكلف ميزانية المدينة مبالغ ضخمة

يتهيأ سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء لوقفة احتجاجية جديدة أمام المطرح العمومي مديونة، لإيصال رسالة واحدة إلى مسؤولي الولاية والجماعة الحضرية وشركة البيضاء للبيئة، مفادها أن “سيل المياه القذرة تجاوز زبى الطريق الرئيسية الوحيدة الرابطة بين عين الشق وابن امسيك وسباتة و”كراج علال” و”القريعة” في اتجاه مديونة والكارة وبرشيد”. وتبرأ العمدة، في دورة فبراير، المنعقدة الخميس الماضي، من الموضوع برمته، مؤكدا أن الجماعة تقاوم جهات مختلفة تريد تأبيد استفادتها من هذا الوضع المتأزم، مؤكدا أن مشكل “عصير” الأزبال لا تمكن معالجته إلا بحل جذري، لذلك خصصت له الجماعة غلافا استثماريا بقدر بـ500 مليون درهم، مضمنة في دفتر التحملات الخاصة بمعالجة المطرح القديم.

وتحولت الطريق، التي تعرف حركة سير مكثفة على امتداد أشهر السنة، إلى “عصيدة” من الحجم الكبير، بعد أن تحالفت الأمطار، مع سيول عصير القاذورات المتسربة من المطرح العمومي القديم المنتهي الصلاحية، على تفخيخ المنطقة بقنبلة بيئية معدة للانفجار في أي لحظة.

فعلى نحو غير مفهوم، يترك الوالي والعمدة ومدير البيضاء للبيئة، آلاف السكان ومستعملي الطريق والسائقين وأصحاب سيارات الأجرة “يسبحون” في بحر من “ليكسيفيا” والروائح الكريهة، دون أن يتفضل أي أحد ليشرح لهم ما يقع بالضبط بهذه الجزء من جهة البيضاء-سطات، ودون أن تبادر أي جهة للتخفيف من المعاناة اليومية لهؤلاء، رغم النداءات والشكايات ورسائل الاحتجاج التي توصلت بها.

(عبد الهادي.ن)، سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، قال في حديث لـ”الصباح”، “إنه فقد عددا من زبنائه الذين يفضلون صرف دراهم إضافية للوصول إلى وجهاتهم دون العبور من طريق الموت، كما يصفه، مؤكدا “القضية ناعسة أصلا بهاد شي ديال الوباء، وزادت الزبالة وهاد الوسخ والفيضانات كملت الباهية”.

وأوضح عبد الهادي أن روحه تكاد تزهق، وهو يعبر هذا المقطع المكتظ بالسيارات والشاحنات على مدار اليوم، باعتباره الطريق الوحيدة التي تربط بين أحياء البيضاء وتجمعاتها التجارية وبين مديونة والكارة وبرشيد.

وقال إن مستعملي الطريق، يعانون الأمرين: أولا المرور وسط بركة من المياه الآسنة، مع كل الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها سيارات الأجرة، واضطرار أصحابها كل مرة إلى غسلها، وثانيا، الروائح الكريهة جدا، التي تسببت في مضاعفات لحاملي أمراض الجهاز التنفسي، و”هي الحالات التي عشتها في أكثر من رحلة”، يقول السائق.

وليست المرة الأولى التي تقطع فيها الطرق المحاذية للمطرح العمومي، إذ تشكل سيول عصارة الأزبال بركا آسنة دائمة على الجنبات، تمتد إلى مسارات مرور السيارات والشاحنات في منطقة منكوبة بيئيا.

ولا تتوقف المأساة عند عجلات مستعملي الطريق الذين يمكن أن ينحنوا حتى تمر العاصفة، بل تمتد إلى آلاف السكان الذين صدقوا وعود المسؤولين المحليين باقتناء شقق ومنازل قرب المطرح العمومي، بعد إيجاد حل جذري لمشكل الروائح الكريهة وتسربات عصير الأزبال.

يوسف الساكت