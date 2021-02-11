تفنيد مزاعم اختطاف “عروبي فميريكان”

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول اختطاف (ش .ع)، يبقى عاريا من الصحة.

وأفاد وكيل الملك في بلاغ له، أن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه، من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية، بنشره لمجموعة من الفيديوهات، تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيآت منظمة وموظفين عموميين.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه بعد إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري، وإشعاره بحقوقه القانونية، تم وضعه تحت الحراسة النظرية، وأشعرت عائلته بهذا الإجراء في شخص شقيقه (م .ع).

وحسب المصدر ذاته، فإن البحث مازال جاريا في مواجهة (ش .ع) تحت إشراف النيابة العامة، في احترام تام للمساطر القانونية. واعتقلت المصالح الأمنية بسلا، (ش .ع) وهو “يوتوبرز” مغربي مقيم ببلجيكا معروف بلقب “عروبي في ميريكان”، مساء السبت الماضي، فور وصوله إلى مطار الرباط سلا.

محمد بها