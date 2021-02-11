القبور تفجر مجلس رباح

فجر مستشار جماعي من المعارضة بمجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، خلال الجولة الأولى من دورة فبراير المنعقدة الجمعة الماضي، فضيحة مدوية، عنوانها الأبرز “ابتزاز عائلات الموتى من قبل سماسرة القبور”.

وطرح الفريق الاستقلالي بمجلس القنيطرة سؤالا على رباح، بخصوص تعرض أقارب الموتى الذين يريدون بناء مقابر ذويهم، إلى “الابتزاز” المالي، إذ لا يسمح لأي أحد ببناء قبر، دون المرور عبر بعض الأشخاص الذين يتحكمون في مقبرة الرضوان. ويفرض المتحكمون في المقبرة نفسها، شروط “الخزيرات” على أهالي وعائلات الموتى، إذ يتفاوت سعر بناء القبر من ميت إلى آخر، حسب المواد التي تستعمل في تشييده.

ويرى قنيطريون ممن فقدوا قريبا أو قريبة، أن ما يحصل في المقبرة يحتاج إلى فتح تحقيق، لأن الأشخاص المتحكمين فيها، يمنعون العائلات من تدبير أمرها في بناء قبر، ويفرضون مقابلا يصل إلى 4000 درهم للقبر الواحد، وفق ما جاء على لسان عبد الله الوارثي، عضو المجلس نفسه.

وبعدما حوصر عزيز رباح، بأسئلة تتعلق بارتفاع منسوب “الابتزاز” من قبل أشخاص يحكمون سيطرتهم وقبضتهم على مقبرة الرضوان التي عوضت مقبرة سيدي البوخاري، المملوكة للسلاليين، أقر في الدورة نفسها بأن بعض “السماسرة”، كانوا يبتزون المواطنين، لكن وضعت شكاية ضدهم، وتم اعتقالهم.

وأبرم مجلس رباح، اتفاقية مع جمعيتين، قال الوارثي إن “لا حق لهما في استخلاص المال من المواطنين”، وطالب بوقف هذه “الممارسات التي تسيء إلى مجلس القنيطرة”.

ورغم طمأنة رباح أعضاء المجلس، فإن لافتة مازالت مثبتة في باب المقبرة عبارة عن إعلان كتب فيها “نخبر جميع المواطنين، أن عملية البناء على القبور تتم تحت إشراف إدارة المقبرة، مقابل تسلم توصيل مختوم بطابعها، ولا تقبل أية شكاية في الموضوع دون الإدلاء بتوصيل الإدارة”.

وتقوم وزارة الداخلية، تثمينا للمجهودات الهادفة إلى النهوض بمرفق المقابر الإسلامية ببلادنا، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، بمواكبة الجماعات الترابية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، إذ تعمل في حدود إمكانياتها المالية، على توفير أوعية عقارية لتخصيصها للمقابر، سواء من خلال اقتناء أراض تابعة للملك الخاص للدولة، أو تابعة للأملاك الخاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو أراضي الجماعات السلالية. وتعمل الجماعات على إحداث مقابر نموذجية جديدة عن طريق إعداد الأراضي اللازمة لها بمبادرة منها، أو في إطار تكوين مجموعة الجماعات، وليس عن طريق جمعيات، تماما كما هو الشأن لمقبرة الرضوان بالقنيطرة التي حولها البعض إلى مجال للابتزاز.

وتتلقى وزارة الداخلية من رؤساء الجماعات الترابية، طلبات للدعم بخصوص تأهيل المقابر وصيانتها، إذ بلغت كلفة مجموع طلبات الدعم المقدمة للمديرية العامة للجماعات الترابية في الخمس سنوات الأخيرة، 47.52 مليون درهم، منح منها 36.85 مليون درهم، موزعة على 19 جماعة ترابية.

عبد الله الكوزي