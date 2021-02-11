الابتزاز يطيح بدركيين ببوعرفة

أوقفت فرقة خاصة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي ببوعرفة أخيرا، دركيين يعملان بالمركز الترابي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة نفسها، بناء على تعليمات قيادية من القائد الجهوي ومن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة.

وجاء الإيقاف خلال كمين تم نصبه من قبل المصلحة الدركية المذكورة، بعد أن قام الدركيان الموقوفان عن طريق وسيط لهما بتهديد شخص يشتغل في مجالات غير محددة، بأن عليه دفع مبلغ 15 ألف درهم لهما، بناء على ما أبلغاه بأنهما على علم بـ«أنشطته» المشبوهة وأنه في حال امتناعه عليه تحمل عواقب الأمر.

وأمام التهديد الذي تعرض له الشخص، وجد نفسه مضطرا إلى تقديم شكاية إلى القائد الجهوي بموضوع ابتزازه، ما حدا بالمسؤول الدركي إلى إصدار أوامره إلى المركز القضائي للقيام بما يتعين في هذه الحالات، بعد إبلاغ النيابة العامة وانتظار توجيهاتها، حيث جرى عقب ذلك نصب كمين لهما، بعد استنساخ الأرقام التسلسلية لمبلغ ألفي درهم، لكي تشكل حجية مادية في التلبس الجرمي، ليتم إيقافهما في حالة تلبس، بحضور وكيل الملك لدى ابتدائية بوعرفة، واقتيادهم مباشرة لاستكمال التحقيقات قبل الإحالة من جديد على وكيل الملك بابتدائية بوعرفة في حالة اعتقال.

محمد المرابطي (بوعرفة)