انقلاب على أحمد بـ “كاف”

اللجنة التنفيذية رفضت منحه الترخيص للترشح وأحالته على «فيفا»

تفاجأ أحمد أحمد، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بقرار المكتب التنفيذي الذي رفض الترخيص له للترشح لولاية ثانية، رغم السماح له من قبل محكمة التحكيم الرياضي «طاس» بالعودة لمنصبه، إلى غاية 2 مارس المقبل، تاريخ الإعلان عن القرار بخصوص الطعن في توقيفه من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي «فيفا».

واعتبر المكتب التنفيذي في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، أن على أحمد الحصول على تأكيد من قبل الاتحاد الدولي، قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 مارس المقبل بالرباط، شأنه شأن باقي المرشحين الآخرين، الذين مروا من اختبارات معقدة ب»فيفا».

وأكدت اللجنة التنفيذية ل”كاف” في بيان لها، أن “سماح لجنة الحكامة للملغاشي بالترشح لرئاسة الهيأة القارية، “قرار غير ملائم”، مبرزة أن “مراقبة مدى أهلية المرشحين لتولي رئاسة الكنفدرالية، هو اختصاص حصري للجنة المراقبة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وسيكون على أحمد، انتظار قرار «طاس» في 2 مارس المقبل، للتوجه إلى «فيفا»، ومواجهة غضب الرئيس جياني إنفانتينو، الذي لم يحضر نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، نهاية الأسبوع الماضي، رفضا منه مقابلة أحمد، الذي ترأس المباراة النهائية.

وسبق للجنة الحكامة ب»كاف»، أن منحت الضوء الأخضر لأحمد بالترشح لولاية ثانية، غير أن المكتب التنفيذي رفض تلك التوصية، خوفا من غضب «فيفا» وعقوبات محتملة في حق الجهاز القاري.

العقيد درغام