بوسكورة…منصة معالجة المحولات الكهربائية الملوثة الأولى إفريقيا وعربيا

أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن منصة معالجة المحولات الكهربائية الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة ببوسكورة الأولى من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي.

وقال رباح، في تصريح خلال زيارة ميدانية قام بها، أخيرا، لمنصة معالجة المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور، الموجودة ببوسكورة والتي تم إحداثها في إطار البرنامج الوطني للتدبير المستدام للملوثات العضوية الثابتة، إن المنصة “تعد الأولى من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي التي تعمل على إعادة تأهيل المحولات الكهربائية الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة، التي يتم جمعها على صعيد التراب الوطني، من خلال معالجتها وإزالة الكلور منها مع إعادة استعمال المواد الأولية الموجودة بالمحولات المنتهية الصلاحية”.

أما المحولات التي تعتبر نسبة تلوثها عالية، يضيف رباح حسب بلاغ للوزارة، فيتم تصديرها، للتخلص منها في مراكز متخصصة في الخارج”. وأشار رباح، وفق المصدر ذاته، إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، التي صادق عليها المغرب في سنة 2004، مبرزا أن هذا البرنامج استفاد من دعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة، بقيمة سبعة ملايين دولار ودعم تقني من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأن المرحلة الأولى منه مكنت من التخلص من 1080 طنا من المعدات الملوثة في شركة متخصصة بالخارج ومعالجة 450 طنا بمنصة بوسكورة.

(و م ع)