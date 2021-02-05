شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبريد المغرب

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية وبريد المغرب اتفاقية شراكة شاملة ومبتكرة تعكس رغبة الفاعلين الوطنيين في التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لفائدة زبنائهما.

وأوضح بلاغ مشترك للطرفين، أمس (الخميس)، أن إبرام هذه الشراكة، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، والمدير العام لبريد المغرب، أمين بن جلون التويمي، تم في إطار الاستراتيجية الرقمية الجديدة للمكتب والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات مبتكرة للزبناء والشركاء وكذا إحداث نقلة في منظومة صناعة السفر والحركية بفضل الفرص التي تتيحها التقنيات الرقمية.

وأشار البلاغ الى أنه بموجب هذه الشراكة الشاملة، التي تمتد خمس سنوات، ترتكز على محاور ستكون موضوع عقود خاصة يتم إبرامها بين الطرفين على أسس هذه الاتفاقية-الإطار.

وتهم هذه المحاور تقديم خدمات البريد الرقمي والبريد ميديا لفائدة المكتب بما في ذلك خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات الاستضافة المعلوماتية والتجهيزات التقنية وكذلك الحلول المتعلقة بالتسويق المباشر والرقمي (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والعروض الرقمية…) .

كما تشمل تلك المحاور توزيع خدمات المكتب عبر شبكة بريد المغرب، و وضع البنية التحتية للمكتب سواء بالمحطات والقطارات رهن إشارة بريد المغرب لحملاته التواصلية؛ وكذا إتاحة مختلف خدمات النقل واللوجستيك للمكتب لفائدة بريد المغرب وشركاته الفرعية.

(و م ع)