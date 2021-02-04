معدل الولوج إلى الخدمات البنكية بلغ 78 في المائة يونيو الماضي

أفادت مؤشرات النظام البنكي الصادرة عن بنك المغرب بأن معدل الولوج إلى الخدمات البنكية قد بلغ 78 في المائة في يونيو 2020 مقابل 79 في المائة في دجنبر 2019.

وأبرز البنك المركزي أن عدد الشبابيك سجل انخفاضا طفيفا خلال الأشهر الستة الماضية إلى 6367 عوض 6406 برسم الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن عدد السكان لكل شباك قد وصل إلى 5600 مقابل 5500 في متم سنة 2020.

وبخصوص بنية النظام البنكي، سجل بنك المغرب وجود ما مجموعه 90 مؤسسة ائتمانية أو ذات صلة، من بينها 19 بنكا، 5 منها تشاركية، و27 شركة للتمويل، و12 جمعية للقروض الصغرى، و19 مؤسسة للأداء.

وبالنسبة لتمركز البنوك حسب نوعية المساهمة، أبرزت معطيات بنك المغرب هيمنة البنوك التي يمتلك الخواص المغاربة أغلبية رأسمالها، مشيرة إلى أنها تمتلك 53,8 في المائة من الشبابيك، و64,5 في المائة من الأصول، و64,5 في المائة من الودائع، و62,7 في المائة من القروض.

(و م ع)