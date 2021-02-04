أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “مضاعفات خطيرة تهدد صحة الملقحين” و”أخطاء جسيمة توقف قاضيا للتحقيق”، ثم حوار بعنوان “أوريد: الدول الفقيرة ضحايا شركات اللقاح”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “إيقاف حارس عام تحرش بتلميذات”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الرجاء يخسر صفقتين في يوم”.