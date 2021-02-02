أزيد من 804 أشخاص استفادوا من التلقيح ضد كورونا بالحسيمة

أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة، محمد اليزناسني، أن عملية التلقيح ضد وباء كوفيد -19 على مستوى إقليم الحسيمة التي انطلقت الجمعة الماضي تمر في أحسن الظروف.

وأوضح اليزناسني أن أزيد من 804 أشخاص استفادوا حتى الآن على مستوى إقليم الحسيمة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19 التي أعطى انطلاقتها الرسمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخميس الماضي، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والاجانب المقيمين في المغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و 75 سنة فما فوق.

وتابع المسؤول أن هذه العملية الهامة تتم في أجواء عادية حيث يتم استقبال المستفيدين من قبل طاقم طبي وتمريضي، وبعد التأكد من خلوهم من أي مانع لتلقي التلقيح يتلقى المستفيد جرعة التلقيح الأولى الخاصة به ويمكث بعدها حوالي 15 دقيقة تحت المراقبة الطبية، وبعد ذلك يسمح له بالانصراف بعد إعطائه موعد الجرعة الثانية من اللقاح التي تعتبر ضرورية كي يكون المستفيد تلقى تلقيحه كاملا.

وأشار اليزناسني، في السياق ذاته، إلى أنه تمت تعبئة جميع التجهيزات اللوجيستيكية على الصعيد الوطني والمحلي، واتخاذ ترتيبات دقيقة لإنجاح حملة التلقيح الوطنية هاته التي ستتم بطريقة تدريجية.

وبخصوص جديد الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى إقليم الحسيمة، أكد المندوب الإقليمي للصحة أنه توجد حاليا 34 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج بمستتشفى القرب بمدينة إمزورن، ضمنها 8 حالات ترقد في قسم الإنعاش، بالإضافة إلى وجود 110 حالات مؤكدة على مستوى الإقليم تتابع العلاج داخل منازلها، وإجراء ما مجموعة 31 ألف و422 تحليلة للفيروس منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

(و م ع)