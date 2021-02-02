بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على نحو جيد

استهلت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على إيقاع جيد، بعد تسجيل مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس ارتفاعا على التوالي بنسبة 14ر0 في المائة.

وهكذا، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.653,69 نقطة، في حين سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر 9.499,84 نقطة.

أما مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20″،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة اسهم 20 شركة الاكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء فسجل زيادة بنسبة 01ر0 في المائة ليستقر عند 51ر951 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة ب 0,13 في المائة، محققا 10.676,55 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,05 في المائة، ليستقر عند 10.014,7 نقطة.