انطلاق عمليات تلقيح أطر التربية والتكوين ببني ملال

انطلقت، أمس (الاثنين)، ببني ملال عمليات تلقيح الأطر الادارية والتربوية والتقنية العاملة بالمديرية الاقليمية للتربية والتكوين في مرحلتها الأولى والخاصة بالفئات العمرية 45 سنة فما فوق، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وستتواصل المرحلة الأولى من هذه العملية، طوال هذا الأسبوع، مستهدفة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة والفئات المعنية الأخرى، في إطار الحملة الوطنية التي أشرف على إطلاقها الملك محمد السادس.

وعلى غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، تمت تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية وتقنية هامة على مستوى الإقليم لضمان السير الجيد لهذه الحملة الواسعة النطاق.

(و م ع)