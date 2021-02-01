281 إصابة جديدة و 892 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و892 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 471 ألفا و438 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 450 ألفا و52 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8287 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (74)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (63)، والشرق (47)، والرباط-سلا-القنيطرة (28)، والداخلة وادي الذهب (24) وسوس ماسة (22)وبني ملال خنيفرة (10) وفاس مكناس (6) ومراكش آسفي (4) والعيون الساقية الحمراء (2) ودرعة تافيلالت (1).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (6 حالات)، وحالتين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحالة واحدة بكل من جهات الشرق وفاس مكناس ومراكش آسفي وكلميم وادي نون. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1297,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و99 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 77 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 744 حالة، 52 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و422 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 23.5 في المائة.