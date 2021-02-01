كيف يمكنني تسوية وضعيتي عندما أكون ممنوعا من إصدار الشيكات؟

عندما يقال إن أحد الأشخاص “ممنوع من إصدار الشيك”، فمعنى ذلك أن اسمه مقيد في السجل المركزي لعوارض الأداء الخاصة بالشيكات لدى بنك المغرب. فكيف يمكنني تسوية وضعيتي عندما أكون ممنوعا من إصدار الشيكات؟

يفيد دليل “معلومات مفيدة” الذي أصدره بنك المغرب و المخصص ،في عدده الأول، ل “عوارض” الأداء بأن هذه العملية تمر عبر ثلاثة مراحل:

المرحلة 1: سداد مبلغ الشيك غير المؤدى:

– مبـاشرة إلى المستفيد واسترداد ذلك الشيك.

– تقديم تصريح بالشرف مـن لدن المستفيد يشـهد فيه بأداء مبلـغ الشـيك، موضـوع العارض.

– تشكيل مؤونة تعادل مبلغ الشيك غير المؤدى لدى المؤسسة البنكيـة التي قامت بإصدار دفـتر الشيكات.

المرحلة 2: أداء الغرامة المالية لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة (القباضة القريبة من مقر السـكن).

– تؤدى هذه الغرامة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المرحلة 3: تقديم الوثائق الثبوتية إلى وكالتي البنكية (مرحلة إلزامية وهامة وغالبا مايتم إغفالها)

– تقديم وصل أداء الغرامة المالية المتعلقة بالشيك موضوع المنع.

– تقديم الشيك المستلم من المستفيد أو رسالة التصريـح بالـشرف للمستفيد م الشيك.

بعـد التوصل بالوثائـق الثبوتية، يقوم البنـك المصرح بتسوية العارض لدى المصلحة المركزية لعــوارض الأداء.

كيف أستطيع الولوج إلى المعلومات الخاصة بي المسجلة في المصلحة المركزية لعوارض الداء؟

1 بداية، ينبغي تحضير الوثائق الثبوتية التالية:

– شخص ذاتي : نسخة من وثيقة التعريف للمعني بالأمر أو وكيله.

– شخص معنوي: بالنسبة للمقاولات: نسخة من وثيقة تعريف المدير أو وكيله و السجل التجاري – نموذج7 لأقل من ثلاثة أشهر.

بالنسبة للجمعيات: النظام الداخلي للجمعية وقانونها الداخلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة برئيس المكتب مرفوقة بتوكيل أعضاء مكتب الجمعية.

2 توجيه طلب عبر البريد مصحوبا بالوثائق الثبوتية إلى العنوان التالي: بنك المغرب، مديرية الشبكة والتواجد الميداني، مصلحة المعلومات ومعالجة الشكايات – شارع النخيل، حي الرياض، الرباط.

3 القدوم شخصيا مع إحضار الوثائق الثبوتية إلى أقرب وكالة لبنك المغرب

4 إرسال بريد إلكتروني إلى العنــوان التــالي: CI_SRU@bkam.ma

في حالة وجود خطأ في تقرير عوارض الأداء الخاص بي، ما العمل لتصحيحه؟

التوجه إلى وكالتي البنكية للإبلاغ عن الخطأ و طلـب تصحيحــه. وفي حالة عدم تصحيح الخطأ:

– تقديم شكاية لدى وكالتي البنكيـة.

– الاتصال بأقرب وكالة لبنك المغرب ووضع شكاية.

– بعث رسالة بريدية إلى العنوان التـالي: بنك المغرب، مديرية الشبكة والتواجد الميداني، مصلحة الإعلام ومعالجة الشكايات، شارع النخيل، حي الرياض، أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: CI_SRU@bkam.ma.

ويسهر بنك المغرب عـلى الحفاظ على مصداقية مختلف وسائل الأداء وخاصة منها الشيك. وسعيا منه إلى التصدي لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، قام البنك بإحداث مصلحة لمركزة عوارض الأداء.

وتتيح هـذه المصلحة إمكانية مركزة مجموع عوارض الأداء التي تصرح بها المؤسسات البنكية. ويتم بعد ذلك وضع هذه المعلومات المجمعة رهن إشارة البنوك قصد استشارتها.