شعـارات الإلتـرات… ربيـع المدرجـات

تحولت من مساندة الأندية الرياضية إلى رسائل مشفرة للدولة

عرفت ظاهرة الإلترات طريقها إلى الملاعب الوطنية في 2005، ورفعت أول إلترا مغربية (غرين بويز) “تيفو” بمناسبة مباراة الرجاء الرياضي والنجم الساحلي، لحساب عصبة الأبطال الإفريقية، في شتنبر 2006.

وبدأت رسائل الإلترات في المدرجات تتخذ منحى سياسيا، مع انطلاقة ربيع 2011، وظهر نشيد الحرية ل”وينرز”، الفصيل المساند للوداد الرياضي، وبعده ظهرت، صرخة “في بلادي ظلموني”، لجماهير “المكانة”، التي تجاوزت الحدود، وتغنت بها مختلف الجماهير العربية، وباتت حديث المحطات والقنوات التلفزيونية، ثم “حلالة بويز” المساند للنادي القنيطري، الذي أطلق شعارات مختلفة، لكنها تعالج المواضيع ذاتها.

وتحمل الإلترات شعارات منتقدة للأوضاع في البلاد، وأصبحت تثير انتباه الإعلام والسياسيين والمتتبعين للشأن السياسي، بصفة عامة في المغرب، والمهتمين بتطور الحركات الاجتماعية، خصوصا منها “المسيسة”، فمنذ الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب، بتأثير من رياح “الربيع العربي” عام 2011، أصبحت الحركات الاجتماعية في المغرب تأخذ طابعا سياسيا.

وباتت “إلترات” الوداد والرجاء تصنف ضمن العشر الأوائل في العالم، من حيث التنظيم والعدد، وفي السنوات الموالية، اجتاحت الإلترات باقي الفرق المغربية، إذ تقدر الإحصائيات المهتمة بالشأن الرياضي الوطني عدد جماهير الإلترات بأكثر من مليون مشجع.

في البداية، كانت الإلترات ترفع شعارات رياضية، هدفها تشجيع فريقها الرياضي، والحط من معنويات منافسيها في المدرجات، قبل أن تتحول إلى رسائل مشفرة موجهة إلى الدولة بعين ناقدة، وأضحت السلطة ترى في الظاهرة حركات تمرد غير معلن عنها، بشكل رسمي، لذلك منعت ترديد بعض الشعارات في المدرجات خلال المناسبات الرسمية (الدولية)، كما حدث أخيرا مع “في بلادي ظلموني”، في إحدى مباريات الرجاء العربية.

مع توالي السنوات، تحولت الإلترات، إلى ما يمكن أن يوصف بالحركة الاجتماعية التي باتت تلفت انتباه المتتبعين والدارسين، حينما أضحت تحمل خطابات قوية، منتقدة ومعارضة ورافضة، تعبر كلماتها عن الظلم والتهميش، وتنتقد غياب العدالة الاجتماعية، وضعف الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، وتهاجم المؤسسات، مثل الحكومة والبرلمان، وتتوجه إلى أعلى سلطة في البلاد، بلغة مباشرة قوية.

يقول أحد أعضاء فصيل رائد بالعاصمة الاقتصادية، في حديث ل”الصباح”، “في المدرجات نغني ما نعيشه، نصرخ بأعلى صوت، لأننا نحس بتلك الكلمات. فالمدرجات برلماننا وحكومتنا، ولا أحد سيقمعنا، أو يطلب منا أن نصمت، أو يعتقلنا بسبب انتقادنا لرجال السلطة”.

ورد عليه ثان”أعتقد أن السلطات يناسبها ما يحدث بالمدرجات، لأنها تحتويه، وتسيطر عليه قبل الخروج إلى الشوارع، علما أنها غالبا ما تنسق مع بعض الأعضاء للاطلاع على “الميساجات”، ومعرفة نوعية الأناشيد التي سيتم ترديدها”.

تعددت أوجه المعارضة بالمغرب منذ فجر الاستقلال، إلا أنه مع ظهور الإلترات، اتخذت شكلا آخر من التمرد الممزوج بالفرحة والأهازيج في المدرجات، لذلك لم تشكل إلى حدود الساعة هاجسا أمنيا بالنسبة للدولة، باستثناء بعض المحطات التي امتزجت بالشغب، لذلك حرصت السلطات الأمنية في الآونة الأخيرة على الاطلاع على فحوى “الميساجات” قبل رفعها في المدرجات، تفاديا لظاهرة الشغب.

نور الدين الكرف