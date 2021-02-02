التشفي … بوعشرين: تصـريـف الحـقـد

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع الفنانة دنيا بطمة، إنه عندما ترى أناسا يتحاملون عليك ويتعاملون مع القضية بشكل جنوني فإن هناك تفسيرا واحدا مضمونه أن هناك شيئا ما يروج في الكواليس، “أما بنادم اخرج اهاجم بطمة هكاك لله فسبيل الله، فذاك شيء غير عادي”.

وأضاف بوعشرين في تصريح ل”الصباح”، “إن أي ملف تحرك فيه الرأي العام يصبح فيه التشويش على القضاء”، متسائلا “دنيا أصبحت مستهدفة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يتضمن تحاملا كبيرا، وهو ما يدفعنا للتساؤل هل يحدث ذلك بشكل طبيعي؟ أبدا. هناك كواليس معنية وجهات تحركه. هل ارتكاب دنيا خطأ في السب والتشهير يعطينا الحق للتحامل عليها بشكل مهول؟”.

واعتبر دفاع بطمة، أن التحامل على الفنانة بطمة مرده الحقد والغل بشكل لا يتصور، بمعنى أن مهاجميها يخدمون أجندات وتيارات معينة لا يعرفها.

وشدد بوعشرين على أنه يثق في القضاء ويجرده من أي تأثير، رغم أن ما يقع في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية يحيل على أن هناك أشياء لا يمكن تفسيرها إلا بوجود أجندات تستهدف دنيا بطمة. مضيفا “يظهر من خلال دعوات اعتقالها عوض متابعتها في حالة سراح أن بعض الناس نصبوا أنفسهم فوق القضاء ويحاكمون من يريدون ضدا على القانون”.

واعتبر النقيب بوعشرين أن هناك بعض المواقع التي تتاجر بقضية بطمة من أجل الزيادة في عدد مشاهديها لكسب المزيد من الأرباح متجاوزة أخلاقيات المهنة، موضحا أن مهاجمة بطمة ومهاجمته بشكل يخالف القانون لن يمر مرور الكرام لأنه سينتهي بمقاضاة أصحابه. وفي ما يخص تعليقه على الحكم الصادر ضد موكلته بطمة، اعتبر بوعشرين أنه حكم غريب ولا يستقيم والقانون، وهو ما جعله يتقدم بالطعن فيه أمام محكمة النقض، خاصة أنه يؤمن بأن التنظيم القضائي المغربي متكامل ويصون حقوق سائر الأفراد.

وأوضح دفاع بطمة، أنه عندما يعرض الملف أمام محكمة النقض فهو يعرض في إطار جديد، بمعنى أن محكمة النقض لها حق الرقابة على كل الأحكام والقرارات الاستئنافية من وجهة مدى احترام المساطر المأمور بها وفق قانون المسطرة الجنائية. “وأذكر أنني أمام قاضي التحقيق أثرت 13 دفعا شكليا جميعها ذات نجاعة في تقديري الشخصي، لكن لم يتم الجواب إلا عن بعضها وتم القفز على معظمها”.

وأوضح بوعشرين أن إدانة بطمة بسنة حبسا نافذا معناه أن هناك ظرف تشديد أو هناك متابعة جديدة لا يعلم بها، مشيرا إلى أن المتابعة التي كانت في المحكمة الابتدائية ظلت هي نفسها في محكمة الاستئناف، إذ تضمنت المتابعة البراءة التامة من حساب حمزة مون بيبي والمتابعة في ما يتعلق بالخواص وتهم الفنانة سعيدة شرف وسلطانة مصممة أزياء.

وأوضح دفاع بطمة أن هؤلاء الخواص لو أتوا إلى محكمة الاستئناف وأدلوا بإفادات جديدة من شأنها أن تشكل ظرف تشديد فإنه يمكن تقبل الحكم بإدانة بطمة سنة حبسا نافذا، لكن المشتكيتين ودفاعاهما لم يحضرا جلسات المحاكمة في مرحلة الاستئناف.

محمد بها