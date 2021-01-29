منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة راس كبدانة السعيدية

قرر قطاع الصيد البحري، اليوم الجمعة، منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات راس كبدانة-السعيدية التابعة للدائرة البحرية للناظور، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على مستوى المنطقة المصنفة راس كبدانة- السعيدية أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة في الصدفيات بكميات غير طبيعية.

وتبعا لذلك، أوصت الوزارة المستهلكين “بعدم التزود إلا بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية المحددة لمصدرها، والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية)”.

وحذر المصدر ذاته من كون الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.