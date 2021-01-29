أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح

“فدية تفضح اقتتال عصابات مخدرات”…”تلقيح ببصمة ملكية”… ” 61 خرقا ببلدية خريبكة”…”تزوير تحاليل كورونا يسقط قياديا في بيجيدي ” …”السكيرج.. ألفاريس طنجة يودعنا”… “قتل مخمور ورميه في بئر”… “بطمة… بين التشفي والشفقة”…”الملك يقطع الشك باليقين”… “لاعبان يصدمان الوداد بالالتحاق بالإمارات”… “الحبس لمنجب ومن معه”… ثم ملف خاص بعنوان “السياسة والرياضة… زواج المتعة”، وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح.