الفردوس: ضرورة تحيين الترسانة القانونية لصيانة التراث المغربي

شدد وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الخميس بالرباط، على الحاجة لتحيين الترسانة القانونية التي تعمل على صيانة التراث بالمغرب.

وقال الفردوس، خلال مائدة مستديرة حول موضوع ” الحماية القانونية للتراث الثقافي : الرهانات والآفاق “، إنه ” منذ 40 سنة، كان لدينا، بالتأكيد، المسافة الكافية لفهم هوامش التجويد الأساسية لتقييم الترسانة القانونية التي تصون التراث بالمغرب، ولكن يجب ألا تركز هذه الحماية فقط على الجانب اللا مادي والمادي، ولكن ينبغي أن تمتد إلى التراث المنقول أو غير المنقول “.

وأبرز الوزير أن هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يشكل المرحلة الأخيرة قبل عرض مشاريع القوانين الجديدة لصيانة التراث على المسطرة التشريعية للمصادقة عليها .

وسجل أنه ينبغي على المغاربة إدارك أهمية مكانة التراث في نموذج تمويل الثقافة بشكل عام، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من عائدات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تأتي من مداخيل زيارات مواقع التراث والمعالم التاريخية.