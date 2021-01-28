756 إصابة جديدة و895 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و895 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 469 ألف و139 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 447 ألف و076 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8224 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (292)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (127)، والرباط-سلا-القنيطرة (122)، والشرق (67)، وسوس-ماسة (48)، ومراكش آسفي (30)، وبني ملال-خنيفرة (17)، ودرعة تافيلالت (15)، وفاس-مكناس (13)، والعيون الساقية الحمراء (12)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (6 حالات)، و3 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتين بكل من جهتي بني ملال خنيفرة وفاس مكناس، وحالة واحدة بكل من جهات طنجة – تطوان -الحسيمة والرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة ودرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1290,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و839 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 73 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 759 حالة، 65 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و405 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24 في المائة.