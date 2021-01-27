تامنصورت…اضطراب في حركة السير غدا الخميس بسبب الأشغال

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن المقطع الرابط بين مدينة تامنصورت وواد بوزمور من الطريق الوطنية رقم 7 سيعرف اضطرابا في حركة السير يوم الخميس 28 يناير الجاري، ما بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة زوالا، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين بالنقطة الكيلومترية 100+130.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ أمس (الثلاثاء)، أنه سيتم تحويل حركة السير في الاتجاهين عبر الطرق الحضرية لمدينة تامنصورت على طول كيلومتر واحد للولوج ثانية للطريق الوطنية رقم 7، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.