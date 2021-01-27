سوس ماسة… اتخاذ كافة التدابير لإنجاح عملية التلقيح ضد كورونا

أكد الدكتور رشدي قدار، المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإنجاح عملية التلقيح ضد كوفيد-19، التي سيتم إطلاقها قريبا على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، وذلك من أجل اكتساب مناعة جماعية.

وأضاف المسؤول الجهوي، بمناسبة وصول الجرعات الأولى من لقاح كوفيد -19 المخصصة للجهة، أنه تنزيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، توصلت جهة سوس ماسة بالجرعات الأولى من لقاح كوفيد -19 من نوع “أسترا زينيكا”.

وذكر أنه تم توزيع هذه الجرعات على جميع الأقاليم والعمالات التابعة للجهة من أجل الانخراط الفعلي وإعطاء الإنطلاقة للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد – 19، مشيرا إلى أن نجاح عملية التلقيح سيمكن من الوصول إلى مناعة جماعية والعودة إلى الحياة العادية سواء على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أنه تم تخزين هذه الجرعات فور التوصل بها في ظروف آمنة من حيث درجة الحرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية، وهي الحرارة الملائمة للحفاظ على استقرار اللقاح، وذلك تحت إشراف الصيادلة بمختلف الأقاليم والعمالات التابعة للجهة.

يذكر أنه تم على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان تعبئة 42 مركزا صحيا و 14 وحدة متنقلة وذلك في إطار عملية التلقيح المرتقبة للتحصين من كوفيد-19، مع الوقوف على جاهزيتها وتوفير جميع المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه العملية.