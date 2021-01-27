الملك يهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، رام نات كوفيند بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات لرام نات كوفيند بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الهندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بروابط الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مجددا التأكيد لفخامتكم على حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم ومع حكومة بلدكم من أجل إثراء العلاقات المغربية – الهندية في مختلف المجالات، وتطويرها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة”.