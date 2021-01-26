منظمة الصحة العالمية…توصيات لاستخدام لقاح “موديرنا”

أصدرت مجموعة الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتلقيح، اليوم (الثلاثاء)، “توصيات مؤقتة” لاستخدام لقاح موديرنا ضد كوفيد -19.

و”بناء على الأدلة الحالية”، توصي مجموعة الخبراء بإعطاء جرعتين (100 ميكروغرام ، 0.5 مل لكل منهما) بفارق 28 يوما بين الجرعات، مسجلة أن الحقنة الثانية للقاح موديرنا ضد كوفيد -19 يمكن “تأجيلها إلى 42 يوما “، في حالة وجود ظروف استثنائية، مرتبطة بتواجد قوي للمرض في بلد ما ونقص في اللقاحات.

ولم توصي مجموعة الخبراء بتخفيض الجرعة إلى النصف. كما لا توصي لجنة الخبراء باستخدام اللقاح لدى النساء الحوامل.

وأضافت مجموعة الخبراء أن الاستثناءات ممكنة إذا كانت فوائد التلقيح تفوق المخاطر المحتملة للقاح، من قبيل الأشخاص المصابين بأمراض أخرى أو العاملين الصحيين المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

ويوصي خبراء منظمة الصحة العالمية أيضا بتلقيح النساء المرضعات في الأطقم الصحية.

وأشاروا إلى أنه يجب التلقيح ضد كوفيد-19، بغض النظر عن تاريخ الإصابة بأعراض أو بدون أعراض.