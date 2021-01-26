أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “تزوير توقيعات قضاة وجنرال” و”دين ب 800 مليون يورط شركات عقارية”، ثم الصفحة الاقتصادية، التي من بينها مواضيعها “المنتوج الوطني…حصان طروادة”، وأيضا حوار بعنوان “بيجيدي يعاني تضخم الأنا السياسية”، وكذلك صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “اعتقال 11 إسبانيا تاجروا في مغاربة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “السلة تدخل النفق المسدود”.