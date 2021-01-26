الدوريات الرياضية المدرسية تنظم “عن بعد “

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بصفة استثنائية ،”عن بعد”، فعاليات الدوريات الرياضية المدرسية برسم الموسم الدراسي 2020- 2021 ، وذلك في الفترة ما بين فاتح فبراير و25 ماي المقبلين.

و ذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها ستنظم هذه الفعاليات بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، والجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية، والجامعة الملكية المغربية للووشو، والجامعة الملكية المغربية للتايكوندو،والجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الفعاليات التباري ،في رياضات التايكوندو، والكراطي، والووشو، والبريكدانسووالهيب هوب (أسلوب حر)، والسكايتوالرولر، والأداء الحر في كرة القدم، والشطرنج،وذلك لفائدة جميع المتعلمات والمتعلمين بالأسلاك التعليمية الثلاثة، الفئات العمرية مواليد سنوات من 2001 إلى 2010، عبر منصة إلكترونية.

ويأتي تنظيم هذه المنافسات الرياضية “عن بعد” ، يضيف البلاغ ، “مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة التي تعيشها بلادنا جراء جائحة (كوفيد-19)، والتي اقتضت تنظيم الدراسة في شكل صيغتين: الحضورية وعن بعد، كخيار من أجل الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين وضمان تحصيلهم الدراسي، وكذا بالنظر لعدم إمكانية تنظيم الأنشطة الرياضية في صيغتها الحضورية، كما كان الحال عليه من قبل”.