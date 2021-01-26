انخفاض مبيعات أكثر من 81 في المائة من المقاولات المصدرة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض في حجم المبيعات الخارجية ل81.3 في المئة من المقاولات المصدرة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 وذلك بسبب آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد-19.

وأوضحت المندوبية في “البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات”، أنه حسب الفئة، لوحظ هذا الانخفاض بنسب متباينة في أصناف المقاولات وذلك ب93.5 في المئة بين المقاولات الصغيرة جدا، و78.5 في المئة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة و69.5 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وأضافت أنه في ظل هذا السياق الذي يتسم بالشك، تبدو رؤية رؤساء المقاولات المصدرة متشائمة بعض الشيء بشأن تطور مبيعاتهم في الخارج في أفق الإثني عشر شهرا القادمة حيث أن 40 في المئة من أرباب المقاولات يتوقعون انخفاضا في صادراتهم، فيما يتوقع 22 في المئة زيادة طفيفة خلال الفترة نفسها.

ولوحظت آثار الأزمة الصحية كذلك على مستوى حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، حيث صرحت 79.4 في المئة من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج أن حجم وارداتها عرف انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من السنة 2019.