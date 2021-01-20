التهاب الفقرات التصلبي… مرض مزمن

علاجات لتخفيفه وتحذيرات من المبالغة في ممارسة الرياضة

يسبب التهاب الفقرات التصلبي، آلام أسفل الظهر وتورم المفاصل الكبيرة في بعض الأحيان، ما يمكن أن يؤثر على الحياة الطبيعية للمريض. ويعاني المريض المراحل الأولى من المرض، التهابا في المفاصل ومع مرور الوقت تتيبس المفاصل وتلتحم العظام، ما يمكن أن يحول دون القيام بأي حركة.

ولا يوجد، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، علاج نهائي لالتهاب الفقرات التصلبي، إذ معظم العلاجات التي تعطى للمرضى تكون إما لتخفيف سرعة تقدم المرض أو لعلاج المضاعفات أو لتسكين العوارض المرضية.

ومن بين العلاجات التي توصف للمريض، العلاج بالعقاقير المضادة للالتهابات، علما أن هذا العلاج، لابد أن يكون تحت إشراف اختصاصي في الأمراض الروماتيزمية، والعلاج الطبيعي والتمارين الرياضية، إذ يشدد الاختصاصيون على ضرورة ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية للتخفيف من حدة الأعراض وتجنب تطور المرض بشكل سريع. كما تحافظ التمارين على المفاصل والعضلات وتزيد من قوتها، وتساعد على بقاء الهيكل العظمي للمريض بوضع مستقيم.

ويمكن اللجوء في بعض الحالات، إلى العلاج الجراحي، أي في الوقت الذي يحدث فيه تيبس ويشعر المريض بألم شديد بمفاصل الفخذ، يتم اللجوء إلى جراحة المفاصل الصناعية لاستعادة مدى الحركة والتخلص من الألم.

ومن النصائح التي تساعد على تخفيف آلام مرض التهاب الفقرات التصلبي، الاستعانة بالكمادات الساخنة، إذ أن وضعها أسفل الظهر أو في المناطق المصابة الأخرى يساعد في إرخاء العضلات المحيطة بالعمود الفقري وتقليل الألم.

ورغم أن التمرينات مهمة لتحسين نوعية الحياة مع التهاب الفقرات التصلبي، فإن الإفراط في ممارستها، يؤثر على العمود الفقري بشكل سلبي، كما أنه من المهم الانتباه لعلامات التهاب في أجزاء أخرى من الجسم، باعتبار أن التهاب الفقرات التصلبي هو مرض جهازي، ما يعني أن الأعراض لا تقتصر على المفاصل فقط، لذا يجب التنبه إلى حصول التهابات أخرى في الجسم، علما أن بعض المرضى قد يعانون الإرهاق والتورم في المفاصل وفقدان الشهية.

يشار إلى أن التهاب الفقرات التصلبي غير معد، إلا أن ذلك، لا يقلل من خطورته، إذ ينصح الاختصاصيون، عند الشعور بالتهاب في الفقرات والمفاصل، باستشارة الطبيب على وجه السرعة، لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب، حتى لا تتفاقم وتتحول إلى مزمنة، علما انه غالبا ما يكون المرض، مصحوبا باضطراب في الجهاز المناعي ، مع بعض الالتهابات بأجهزة الجسم الحــيوية.

إيمان رضيف