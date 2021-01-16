بنسليمان…أزيد من 5 مليون درهم لدعم قطاع التعليم

رصد المجلس الإقليمي لبنسليمان ، دعما لقطاع التعليم بغلاف مالي يزيد عن 5 مليون درهم ، استفادت منه سبع جماعات ترابية على مستوى إقليم بنسليمان ، وذلك احتفاء بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وشمل هذا الدعم ، الذي قدم ، أخيرا، على هامش دورة المجلس الإقليمي لبنسليمان ، توزيع حافلات للنقل المدرسي من سعة 30 مقعدا، وشاحنتين .

وفي هذا السياق، تم توزيع 08 حافلات للنقل المدرسي من أجل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وتوفير وسائل النقل المدرسي للتلاميذ بالجماعتين المعنيتين، وتحسين مؤشرات التمدرس والارتقاء بالمستوى التعليمي بالمجال القروي.