إطلاق منصات رقمية للترويج السياحي لمدن الشمال

كشف المجلس الجهوي للسياحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة للترويج السياحي لوجهة الشمال.

وأفاد المجلس الجهوي للسياحة، في بلاغ له، بأنه في إطار نشر المنظومة الرقمية الجديدة للترويج السياحي، تم إطلاق عدد من المنصات، موضحا أن الأمر يتعلق بموقع www.visittanger.com بأربع لغات ومتأقلم مع حاجات الزائر بشكل يتيح للزبائن القيام بتجربة شخصية لاختيار وجهة أو أكثر.

كما ذكر المجلس بإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق (MICE) الخاص باللقاءات والتحفيز والاجتماعات والمعارض والمخصص لعموم الفاعلين، والذي أتى بمستجدات كثيرة، من بينها نظام (Smart Quotation) الخاص بالربط بين الممونين بالجهة والزبائن المغاربة والدوليين.

وأوضح البلاغ أن هذا النظام سيمكن من دمقرطة الطلب وإعطاء الإمكانية للزبون النهائي لاختيار الشركاء المحليين الذين يقدمون أفضل الشروط.

في هذا السياق، تم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق (Visit Tanger)، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة بشفشاون وتطوان وساحل تمودا باي والحسيمة، مشيرا إلى أن تنزيل هذه التطبيقات متاح على المتاجر الخاصة بالهواتف ،التي تشتغل بنظامي “أندرويد” و “إيوس”.

فضلا عن ذلك، أطلق المجلس الجهوي للسياحة فضاء (Pros) و فضاء (Press) بموقعه الالكتروني ،واللذين سيتيحان الاطلاع على الوثائق والبيانات والمستجدات بشكل متواصل، وذلك إلى جانب وجود أدوات ترويجية أخرى قيد الإنجاز، من بينها تطبيقات موجهة للسوق الصينية.

(و م ع)