محمد الأشهب في ذمة الله

توفي الصحافي والمحلل السياسي ، محمد الاشهب، صباح اليوم الاحد، بمصحة بمدينة الرباط ، عن سن تناهز 72 عاما، وفق ما علم لدى أسرته.

ويعتبر الراحل محمد الاشهب ، المتخصص في العلاقات المغربية الجزائرية ، من أقدم الصحفيين المغاربة ،حيث اشتغل بداية السبعينات بصحيفة( العلم) ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة (الميثاق الوطني) ،قبل أن يصبح مديرا لجريدة (رسالة الأمة).

كما عمل مراسلا لصحيفتي (الحياة )اللندنية، و(المستقبل) قبل يصبح مراسلا لقنوات (إم .بي .سي) و(إل . بي .سي ) ، واذاعة (إر.إف .إي) الفرنسية )، وهيئة الاذاعة البريطانية (بي . بي .سي) و( صوت أمريكا).

وأصدر سنة 1981 كتابا حول قضية الصحراء بعنوان ” المغرب – الجزائر والاستفتاء”. وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد بالرباط.