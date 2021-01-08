مواضيع وطنية ورياضية مهمة وساخنة في عدد السبت والأحد والاثنين من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” في عدد (السبت والأحد والاثنين) على موعد مع مجموعة من الأخبار الساخنة والمهمة، التي من بين مواضيعها على الصفحة الأولى “قتلى وانهيارات تفضح المسؤولين” و”مشاريع ملكية تغرق”، وصفحتي “الحدث” بعنوان “البيضاء…مدينة منكوبة”، التي من بين مواضيعها كذلك “هكذا تعوض أضرار الفيضانات”، وخاص بعنوان “حسناوات بيجيدي… ثورة وردية”، وأيضا ملف بعنوان “المغرب إسرائيل…رابح – رابح”، مرورا بصفحات عدالة، التي تتضمن موضوعا بعنوان “شركة وهمية للنصب والابتزاز”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “دونور مهدد بالإغلاق”.