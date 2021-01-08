تسجيل 1543 حالة إصابة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1503 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 450 ألفا و 221 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 422 ألفا و 72 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7685 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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