نشرة خاصة … زخات مطرية رعدية ورياح قوية وتساقطات ثلجية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من مناطق المملكة زخات مطرية رعدية قوية، وهبوب رياح عاصفية محلية قوية، وتساقطات ثلجية ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع أن تهم زخات مطرية رعدية قوية (40- 70 ملم)، ابتداء من الساعة الواحدة من زوال اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة من صباح غد السبت ، عمالات وأقاليم: أكادير إداوتنان، الحسيمة، شفشاون، اشتوكة ايت باها ، الصويرة، الفحص- أنجرة، إنزكان- آيت ملول، العرائش، المضيق، الفنيدق، وزان، طنجة- أصيلة، تارودانت، تطوان.

وستشهد عمالات وأقاليم أزيلال، بني ملال، خنيفرة، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شيشاوة، الجديدة، فاس، القنيطرة، مديونة، المحمدية، النواصر، الرباط، آسفي، سلا، سيدي بنور، تمارة- الصخيرات ، تاونات، تازة، خلال الفترة نفسها، زخات مطرية رعدية قوية تتراوح مقاييسها بين 20 و40 ملم.

وابتداء من غد السبت على الساعة الرابعة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الأحد، من المرتقب نزول زخات مطرية رعدية قوية (30-70 ملم) بكل من عمالات وأقاليم بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، اشتوكة آيت باها، الصويرة، القنيطرة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، وزان، الرباط، آسفي، سلا، تمارة- الصخيرات، طنجة- أصيلة وتزنيت.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط للبرد.

وأشارت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، إلى أن رياحا عاصفية محلية قوية (70- 100 كلم/ في الساعة) ستهم اليوم الجمعة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشرة ليلا ، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، الحوز، آسا الزاك، أزيلال، بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، اشتوكة آيت باها، الجديدة، الرشيدية، الصويرة، الفحص-أنجرة، فكيك، كلميم، إفران، إنزكان آيت ملول، جرادة، العرائش، المضيق- الفنيدق، مراكش، مديونة، ميدلت، المحمدية، النواصر، ورزازات، الرباط، الرحامنة، آسفي، سلا، سطات، سيدي بنور، سيدي إفني، تمارة- الصخيرات، طانطان، تارودانت، تطوان، تنغير، تيزنيت واليوسفية.

وأضافت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، شفشاون، الحاجب ،إفران، خنيفرة، ميدلت، ورزازات وتارودانت، ستعرف تساقطات ثلجية ابتداء من 1200 م (20-30 سم/24 ساعة) من السبت إلى يوم الاثنين.