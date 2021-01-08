موانئ المغرب.. صمود أمام الأزمة لتعزيز الحضور الدولي

تمثل الموانئ المغربية، باعتبارها رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ومحركا لتنافسية الاقتصاد الوطني، الحلقة الرئيسية ضمن السلاسل اللوجستية للمبادلات الخارجية.

وتمثل الموانئ نقطة عبور جل المبادلات سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات. ففي المغرب، تؤمن البنية التحتية المينائية 98 في المئة من المبادلات الخارجية للمملكة، وتشكل بالتالي قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وبفضل تدبير شامل ومندمج للخطر الناجم عن تفشي جائحة كورونا، أبان قطاع الموانئ في المغرب عن مرونة وقدرة كبيرة على التكيف. ويتوقع أن يحقق النشاط نموا معتدلا بنسبة 3,6 في المئة في حركة الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، بحجم إجمالي يبلغ 95,4 مليون طن والذي من المرتقب أن يصل إلى 109,7 مليون طن بحلول عام 2025.

وبهذا الخصوص، قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، إنه “منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، تعبأت الوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب جميع الفاعلين في منظومة الموانئ، من أجل تنفيذ مخطط استمرارية الأنشطة المينائية، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية الهادفة إلى احتواء مخاطر الوباء، وذلك بهدف تأمين تشغيل جميع الخدمات المينائية دون انقطاع”. وأضافت العراقي أنه بالنظر إلى كونها النقطة الحدودية الوحيدة التي واصلت نشاطها بعد إغلاق المطارات والحدود البرية خلال فترة الحجر الصحي، فقد اعتمدت الموانئ الوطنية على نحو سريع مخططات تشغيلية تتناسب مع السياق الجديد الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار تدابير السلامة الصحية لمواجهة انتشار كوفيد-19.