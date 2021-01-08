نسبة ملء السدود بلغت إلى حد الآن 38,8 في المائة

بلغ منسوب السدود على المستوى الوطني 6057,2 مليون متر مكعب ، حتى 8 يناير الجاري ، مسجلا بذلك نسبة ملء تقدر ب38,8 في المائة، مقابل 7681,6 مليون متر مكعب (49,3 في المائة) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب معطيات حول الوضعية اليومية ل63 سد نشرها تطبيق “موردام” التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد التساقطات المهمة التي تعرفها المملكة، بلغت خمسة سدود مستوى قياسيا بمعدل ملء ب100 في المائة.

ويتعلق الأمر بسد الشفشاون الذي انتقل من 97,1 في المائة في 8 يناير 2020 إلى 100 في المائة خلال التاريخ ذاته من السنة الجارية، وسد إيمي الخنك (من 61,8 في المائة إلى 100 في المائة) في حين حافظت ثلاثة سدود (سد النخلة وبوهودة وسيدي سعيد معاشو) على نسبة الملء ب100 في المائة التي كانت قد بلغتها خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، انتقل سد الوحدة (إقليم تاونات) من 59,2 في المائة (ب 2085,4 مليون مكعب في 8 يناير 2020 إلى 54,2 في المائة ب 1909,9 مليون مكعب) خلال اليوم نفسه من سنة 2021، وسد المسيرة (إقليم سطات) ب464,2 مقابل 317,4 مليون مكعب (انتقل من 17,5 إلى 11,9 في المائة).

كما سجل سد بين الويدان (إقليم أزيلال) 242,1 مقابل 507,0 مليون مكعب أي من 41,7 إلى 19,9 في المائة، وسد إدريس الأول (إقليم تاونات) ب665,5 مقابل 934,5 مليون مكعب (من 82,7 إلى 58,9 في المائة)، وسد وادي المخازن (إقليم القنيطرة) ب609,2 مقابل 648,7 مليون مكعب (من 96,4 إلى 90,5 في المائة).