البيضاء.. انهيار منزل بسبب التساقطات المطرية

علم لدى السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي أن منزلا مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط والذي كان يحتله، حسب المعطيات الأولية، بعض الأشخاص بشكل غير قانوني بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة، انهار صباح اليوم الجمعة، بدرب مولاي الشريف، الحي المحمدي على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء.

وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث، حيث تم إنقاذ شخصين تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص اخرين محتملين.