إدارية البيضاء تنصف الأمهات

سوت بين الزوجين في طلب المغادرة وأوقفت شطط المدارس الخصوصية

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، مجموعة من الأحكام الاستعجالية، المشمولة بالنفاذ المعجل، لتمكين تلاميذ من شهادات المغادرة، التي رفضت المؤسسات التعليمية الخاصة تسليمها لاعتبارات ضيقة، ما يمنع من تنقيل المعني بالأمر لارتباط ذلك بنظام مسار المتحكم فيه من قبل المؤسسة الخاصة والمديرية الإقليمية. كما انصبت بعض الأحكام على تمكين أمهات التلاميذ القاصرين من الحصول على الشهادة نفسها، بعد رفض المديريات تسليمها لهن بدعوى ضرورة موافقة الزوج، أو لسبب عدم إدخاله في الدعوى، إذ حسم القضاء الإداري في الأمر معتبرا الأم واليا شرعيا، على اعتبار أن حقوق الأم في رعاية أبنائها لا تقل مكانة عن حقوق الأب في تلك الرعاية والسعي إلى تحقيق مصالحهم.

وفي حكم سلم، أخيرا، لولي تلميذ، اعتبرت المحكمة الإدارية أن رفضمدير مديرية التعليم بالنواصر، منح شهادة المغادرة، بعد امتناع مؤسسة خصوصية عن ذلك، يعتبر عملا غير مشروع، وأن نزاعا بين ولي أمر تلميذة ومؤسسة خصوصية ليس من شأنه تعطيل التعليم الذي يعد حقا دستوريا.

وعدت مجموعة من الأحكام التي صدرت لفائدة أمهات، رفعن دعاوى للحصول على شهادة المغادرة، أحكاما منصفة للمرأة ومحققة لمبدأ المساواة، إذ اعتبرت المحكمة أنه لا ينبغي اشتراط إذن الزوج لمنح شهادة المغادرة بصفة عامة، بل أكثر من ذلك ذهب اجتهاد المحكمة الإدارية إلى أنه حتى في حال وجود نزاع بين الأبوين، فليس من شأن ذلك تعطيل الحق الدستوري المتعلق بالتمدرس، أو المساس به.

واشتملت الأحكام الاستعجالية على النفاذ المعجل بقوة القانون، والتنفيذ على الأصل، لتفادي أي تأخير في الالتحاق بالدراسة سيما أن الموسم الدراسي انطلق.

وفي قضية ثانية، دفع مدير مدرسة أخرى بأن المدعية، أي أم تلميذة، لم تدخل زوجها في الدعوى، على اعتبار أنه الطرف الأساسي في النازلة، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وهو ما عقبت عليه المحكمة بالقول إن الأم لها كامل الصفة والمصلحة في طلب شهادة المغادرة المتعلقة بابنها، وإن حق التمدرس من حقوق التربية المستمدة من الدستور، وإنه حتى في حال وقوع نزاع بين الأبوين ليس من شأنه تعطيل هذا الحق.

وامتنعت مجموعة من المدارس الخصوصية عن منح شهادة المغادرة لأولياء التلاميذ، لعلة عدم أداء مستحقات، ورغم لجوء البعض سيما في إقليم النواصر للقضاء المدني، رفض مدير مديرية التعليم منح الشهادة، معتبرا الحكم غير كاف، وأن المديرية ليست طرفا فيه، رغم أن الأصل في شهادة المغادرة أنها حق للتلميذ دون غيره، وأن أي دين في ذمة الآباء يمكن للمؤسسة الخاصة المطالبة به عبر القنوات القانونية، بعيدا عن تعليق حق التمدرس، سيما أن عدم الحصول على شهادة المغادرة مرتبط بنظام مسار، الذي يتتبع الحياة المدرسية للتلميذ.

المصطفى صفر