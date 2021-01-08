مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– المحمدية : 107 ملم

– الدار البيضاء-أنفا : 100 ملم

– الرباط-سلا : 68 ملم

– الرباط-المدينة : 47 ملم

– تيط امليل : 41 ملم

– سيدي سليمان : 39 ملم

– طنجة وبنسليمان : 36 ملم

– تطوان : 34 ملم

– الجديدة : 30 ملم

– شفشاون : 29 ملم

– آسفي : 27 ملم

– العرائش 26 ملم

– القنيطرة والنواصر : 24 ملم

– أكادير-إنزكان : 23 ملم

– تارودانت : 22 ملم

– إفران والصويرة-المطار : 16 ملم

– تازة : 14 ملم

– سيدي إفني وورزازات : 10 ملم

– الناظور وفاس : 9 ملم

– الحسيمة : 8 ملم

– الصويرة-الميناء : 7 ملم

– سطات : 6 ملم

– مكناس : 5 ملم

– خريبكة وأكادير-المسيرة : 4 ملم

– مراكش والرشيدية والعيون وتزنيت : 3 ملم

– بني ملال وطانطان وتاوريرت : ملمتران اثنان

– بوعرفة وكلميم : أقل من ملمتر واحد