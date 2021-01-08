20 سنة لقاتل فتاة بفاس

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، على ثلاثيني قتل فتاة في نزاع، معتقل بسجن بوركايز ضاحية المدينة، ب20 سنة سجنا نافذا لأجل “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للقانون الجنائي، بعدما توبع بجناية “القتل العمد”.

وقضت هيأة الحكم في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وأدائه لفائدة قريبة الهالكة، 30 ألف درهم تعويضا مدنيا، مع الصائر على النسبة وإعفاء المطالبة من بقية الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، بعدما ناقشت ملفه الجنائي واستمعت إليه عن بعد، في ثالث جلسة منذ إدراجه قبل 42 يوما من ذلك. واستمعت إلى 5 شهود حضروا النزاع بمن فيهم قريبة الضحية، قبل أن يتأكد للهيأة أن الجاني لم تكن له نية قتلها ولم يتعمد ذلك، إنما ضربها بسكين ضربة أصابتها في صدرها جهة القلب، قبل أن تسقط أرضا مغمى عليها لتوافيها المنية في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.

حميد الأبيض (فاس)