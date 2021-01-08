إدانة ستيني هتك عرض قاصر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، قرارا يقضي بمؤاخذة متهم ستيني لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بالعنف، ومعاقبته من أجل ذلك بخمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى المتابعة الجارية في حق المشتبه فيه (س.م) من مواليد 1961 متزوج وأب لابنين، المستخلصة من محضر الشرطة القضائية بمكناس، مفادها أن المسماة (ح.ع) تقدمت بشكاية تفيد تعرض ابنتها القاصر (إ.ع) للتغرير وهتك العرض على يد المشتكى به (س.م)، الذي جرى اعتقاله بمقر سكناه بحي وجه عروس بمكناس. وعند الاستماع إليه تمهيديا من قبل الضابطة القضائية، اعترف بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أنه غرر بالقاصر وهتك عرضها بمنزله في غياب زوجته وابنيه. وبعد رفع عينات بيولوجية من مهبل الضحية ومن لعابها وملابسها الداخلية، وإيفادها إلى المختبر العلمي للشرطة العلمية بالبيضاء، جاءت النتيجة إيجابية، إضافة إلى رفع آثار الحمض النووي للمشتكى به على ملابس الضحية الداخلية، ما أثبت تورط المتهم في اقتراف التهم المنسوبة إليه.

وعند استنطاق المتهم تفصيليا، جدد اعترافه بالجريمة المنسوبة إليه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات، تمت محاكمة المتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا، إذ حاول المعني الإنكار أمام المحكمة في محاولة للتملص من المسؤولية والإفلات من العقاب، بينما التمست النيابة العامة إدانته وتشديد العقوبة في حقه، نظرا لما لحق المطالبة بالحق المدني من ضرر جراء الفعل الجرمي المقترف من قبل الجاني، الذي تمت مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.

حميد بن التهامي (مكناس)