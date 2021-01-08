استخراج جثة دفنت خطأ

عاشت أسرة بجماعة ويركان بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، صدمة حقيقية، بعد أن اكتشفت أن الجثة التي تسلمتها من مستودع الأموات بمراكش، ليست جثة قريبتهم التي توفيت قبل أيام.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن الأسرة نقلت المتوفية وهي أم لثلاثة أطفال، من مقر سكناها بجماعة ويركان، إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، إثر تعرضها لضيق في التنفس، قبل أن تفارق الحياة، ليتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات، غير أن أفراد الأسرة تفاجؤوا بعد تسلمهم جثة اكتشفوا أنها ليست لقريبتهم المتوفاة. وأضاف المصدر أن الواقعة أثارت حالة من الاحتقان بين أفراد الأسرة، وموظفي مستودع الأموات، قبل أن يكتشفوا أن جثة الراحلة جرى تسليمها عن طريق الخطأ، لأسرة أخرى بجماعة تسلطانت، ضواحي مراكش. وأوضح المصدر أن صدمة أفراد أسرة الراحلة زادت بعد أن اكتشفوا أن الأسرة الأخرى التي تسلمت جثة قريبتهم، قامت بدفنها بمقبرة بجماعة تسلطانت، دون الانتباه إلى أنها جثة امرأة أخرى.

و حسب المصدر ذاته، فإن أسرة الراحلة المتحدرة من جماعة ويركان، أخطرت النيابة العامة بابتدائية مراكش، بالواقعة، فأصدرت أمرها للدرك الملكي بتسلطانت، من أجل استخراج الجثة من مقبرة تسلطانت وتسليمها لأسرتها الحقيقية، من أجل مواراتها الثرى بمسقط رأسها بجماعة ويركان.

عادل بلقاضي (مراكش)