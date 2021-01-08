الاتجار في البشر يطيح بجانح

علم من مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي البحري ببني أنصار بإقليم الناظور، تمكنت السبت الماضي، من اعتقال شخص يشتبه في انتمائه لإحدى شبكات الاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات، بسواحل « تشارنا « بجماعة بني شيكر. وأضاف المصدر ذاته، أن العناصر ذاتها حجزت لدى المعني بالأمر قاربين سريعين كل واحد منهما مجهز بمحرك بقوة 350 حصانا.

وحسب المصدر نفسه، فإن العملية الأمنية المذكورة، مكنت عناصر الدرك البحري من إيقاف الشخص المذكور، وحجز الزورقين السريعين، وكذا كمية مهمة من البنزين حددت في 60 برميلا.

وفتحت العناصر ذاتها، تحقيقا في الموضوع من أجل الوصول إلى باقي المتهمين، ورصد امتدادات الشبكة التي ينشطون فيها، وعلاقتها بشبكات الاتجار في البشر أو الاتجار الدولي في المخدرات بالمنطقة.

يذكر أن عناصر الدرك البحري كثفت خلال الآونة الأخيرة، من عملياتها التمشيطية وإحكام قبضتها على طول سواحل إقليم الناظور، بغية محاربة الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية، حيث أسفرت العمليات عن حجز قوارب مطاطية ومعدات تستعمل لتلك الأغراض، وكذا إيقاف مجموعة من «المهربين» وحجز كميات مهمة من المخدرات.

جمال الفكيكي (الحسيمة)