إحداث 3 ملاعب قرب جديدة بفاس

خصص المجلس الجهوي لفاس مكناس استثمارا إجماليا قدره 19، 3 مليون درهم من أجل احداث وتجهيز ثلاثة ملاعب جديدة للقرب على مستوى جماعة فاس.

وأفاد بلاغ للمجلس أن انجاز هذه البنيات الرياضية التي انتهت أشغالها متم دجنبر الماضي، يندرج في إطار تعزيز العرض الجهوي من المنشآت الرياضية وتقريبها من الساكنة.

وتعزز هذه الملاعب التي تتوفر على عشب صناعي، والمتواجدة على مستوى مقاطعات زواغة وفاس المدينة وفاس سايس، الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين لتشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء.

وجرى انجاز هذه المشاريع تحت اشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لفاس مكناس بشراكة مع جماعة فاس.