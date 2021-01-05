وزارة التجهيز…صيانة قنطرة واد تانسيفت

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، اليوم الثلاثاء، بأن مصالح الوزارة بصدد إعداد طلب العروض الخاص بصيانة تجهيزات القنطرة المتواجدة على واد تانسيفت في اتجاه المدخل الشمالي لمراكش.

وقالت الوزارة في بلاغ “على إثر تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة القنطرة على واد تانسيفت” بالطريق الوطنية رقم 9، إن طلب العروض هذا “سيعلن عنه في غضون الأيام المقبلة”.

وأكد البلاغ أن المصالح التقنية التابعة للوزارة ، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي ، “تتابع حالة هذه المنشأة الفنية، والتي تم إخضاعها لخبرة تقنية من قبل المختبر العمومي للدراسات والتجارب، همت أساسا أجهزة الدعم للقنطرة وكذا مفاصل الرصيف”.

وخلص المصدر إلى أن أنه بناء على نتائج هذه الخبرة، “فإن مصالح الوزارة بصدد إعداد طلب العروض الخاص بصيانة تجهيزات هذه القنطرة، والذي سيعلن عنه في غضون الأيام المقبلة”.