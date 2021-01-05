تلقيح كورونا…وزارة الصحة تنفي صلتها بصفحة مزورة على “فيسبوك”

نفت وزارة الصحة صلتها بصفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحمل اسم وزير الصحة خالد آيت الطالب، وتؤكد بأن التواصل بشأن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن ” البعض عمد إلى إنشاء صفحة + مشبوهة + على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم وزير الصحة خالد آيت طالب، ونشرت محتوى مكتوبا مرفوقا برابط مشبوه يزعم فيه صاحبه أن الأمر يتعلق بانطلاق التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني استعدادا لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.

وإذ تستنكر وزارة الصحة هذه الادعاءات المغرضة، يضيف البلاغ، فإنها تدعو إلى التبصر وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على الجهود الوطنية لمحاربة هذه الجائحة.

كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت في حقه مثل هذه الأعمال المضللة.