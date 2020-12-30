3,55 مليار درهم لهيئات التوظيف العقاري في متم دجنبر الجاري

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس (الثلاثاء)، بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن المبلغ الجاري لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ 3,55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق، أن “نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي أطلقت مؤخرا، انتقل مبلغها الجاري من 1,25 مليار درهم مع الصندوقين الذين أحدثا بنهاية 2019 إلى 3,55 مليار درهم مع أربع صناديق أحدثت في متم شتنبر الماضي”.

(و م ع)