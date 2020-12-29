تجارة خارجية : انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا ب 5,0 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2020 مقارنة مع الفصل نفسه لـ2019 .

وذكرت المذكرة، أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ 28,0 بالمائة، و”أنصاف المنتجات” بـ 2,7 بالمائة، و “المواد الخام من أصل معدني” بـ 32,3 بالمائة، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ 1,7 بالمائة ، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 2,0 بالمائة .

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ “مواد الاستهلاك” و “مواد التجهيز الصناعية” و”مواد التجهيز الفلاحية”، فقد سجلت ارتفاعا على التوالي ب 2,6 بالمائة ، و0,3 بالمائة، و4,5 بالمائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات.

وفي ما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا بـ 1,0 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة.

ونتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “أنصاف المنتجات” بـ 7,2 بالمائة ، وفي “مواد الاستهلاك” بـ0,8 بالمائة ، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ 5,5 بالمائة ، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ0,7 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في “مواد التجهيز الصناعية” بـ 4,7 بالمائة ، وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” ب 9,1 بالمائة، وفي “مواد التجهيز الفلاحية” بـ 2,7 بالمائة.

(و م ع)