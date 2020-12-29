أمكراز : تفعيل أدوار مجلس المفاوضة الجماعية مسؤولية مشتركة

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل أدوار مجلس المفاوضة الجماعية مسؤولية تتقاسمها السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيون.

وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الـ11 لمجلس المفاوضة الجماعية، أن تفعيل أدوار المجلس وغيره من الهيئات الثلاثية لا تعد مسؤولية طرف دون غيره، بل “هي مسؤولياتنا جمعيا كسلطات عمومية وكشركاء اجتماعيين”، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة الحرص على إضفاء مبدإ الحكامة على عمل هذه الهيئات والرفع من مستوى أدائها، من خلال التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد المحدد لعدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، وتفعيل الدليل العملي المتعلق بكيفية سير هذه الهيئات.

واعتبر الوزير، خلال اللقاء المنظم بشكل حضوري وعبر تقنية المناظرة المرئية، أن المجالس والهيئات ثلاثية التركيب، التي تعتبر فضاءات للحوار الموضوعاتي، تشكل أبرز صور التشاركية، التي باتت تعتبر اليوم أحد المبادئ التي لا غنى عنها في تفعيل وأجرأة البرامج الكفيلة بتنزيل السياسات العمومية والقطاعية.

(و م ع)